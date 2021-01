Stadt lüftet Heimatpreis-Geheimnis

Billerbeck. Das Geheimnis ist gelüftet: Die Stadt Billerbeck gibt die Preisträger des Heimatpreises 2020 bekannt. Mit dem ersten Preis wird der Sportverein SW Beerlage-Holthausen 1953 ausgezeichnet. In dem Vorschlag für den Preis wird vor allem die Laufabteilung des Vereins hervorgehoben, die nicht nur den Lauftreff organisiert, sondern sich auch darum kümmert, dass die Laufwege in der Bauerschaft Temming auch gut zu nutzen sind. Seit 2003 findet auch der Volksbank-Baumberge-Abendlauf statt. Der Sportverein trägt in großem Maße zum Zusammenhalt auf der Beerlage bei, wie die Stadt Billerbeck in einer Mitteilung schreibt

Von Allgemeine Zeitung