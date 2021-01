Zwischen Glück, Schuld und verborgener Selbstgerechtigkeit

„Schattenklage ist eine Familiengeschichte, die hier, in den Baumbergen und natürlich auch anderswo passieren kann. Sie ist in Berkfeld, einem fiktiven Ort im Münsterland, verortet. Auch wenn Schattenklage vom Inhalt her harte Kost ist, so liest sich die Novelle gut. Immer wieder gibt es Episoden zum Schmunzeln, Episoden, in denen wir Münsterländer wieder erkennen“, wie Christa Gundt selbst sagt. „Der Leser wird mitgenommen in die Geschichte, er erlebt Glück, Komisches, Unglück, Schuld und eine gut verborgene Selbstgerechtigkeit mit. Er kann sich der den Dingen und den Geschehnissen innewohnende Kraft nicht entziehen, davon zeugen nicht zuletzt Spökenkiekereien, Teitekerlchen und die Kraft der festgelegten Rituale.“

7 In der Serie „Lange Lesenacht@home“ unserer Zeitung in Kooperation mit der Stadt Billerbeck und der Bücherschmiede stellen wir die Protagonisten der Lesenacht und ihre Büchertipps vor.