„Digital, aber gemeinsam bewegen“

Billerbeck. Der Lockdown dauert weiter an und die Schulen bleiben zu. Gleiches gilt für die Sporthallen und Sportplätze. Um Schülern trotzdem ein wenig Bewegung als Ausgleich anzubieten, wird der Sportverein DJK-VfL ab kommenden Montag digitalen Lockdown-Sport durchführen. Die Bundesfreiwilligendienstleistende des Vereins, Lisa Otto, wird jeweils einmal die Woche für drei Altersgruppen ein digitales Sport- und Bewegungsangebot realisieren. Für die jüngeren Kinder wird dies vor allem spielerische Bewegung sein, während die Älteren Fitnessübungen und Bewegungsformen kennenlernen, heißt es in einer Mitteilung des DJK-VfL. Die Teilnahme ist kostenfrei und nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden. „Die aktuelle Situation ist eine Herausforderung und da wir wissen, wie wichtig ein Ausgleich durch Bewegung und Sport ist, möchten wir zusätzlich zu unseren bereits laufenden digitalen Kursangeboten auch die Schülerinnen und Schüler mitnehmen. Der digitale Lockdown-Sport ist eine Gelegenheit für alle Interessierten sich digital, aber gemeinsam zu bewegen“, sagt DJK-VfL-Geschäftsführerin Katharina Ahlers. An folgenden Tagen gibt es die Angebote:

Von Allgemeine Zeitung