Stadt setzt OGS-Beiträge für Betreuung im Januar aus

Wer der Stadt Billerbeck eine Einzugsermächtigung erteilt hat, für den bedeutet dies, dass am 15. Januar keine Elternbeiträge eingezogen werden. Wer den Elternbeitrag monatlich selbst, gegebenenfalls per Dauerauftrag zahlt, der muss die Zahlung nur für den Monat Januar einstellen. Überzahlungen werden ohne Aufforderung erstattet, so die Stadt Billerbeck in der Mitteilung weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass OGS-Beiträge in der Corona-Pandemie ausgesetzt werden. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres hatte die Stadt Billerbeck die OGS-Beiträge für den Monat April ausgesetzt.