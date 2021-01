Nur ein Elternteil soll für jedes Kind kommen

Billerbeck/Havixbeck. In der kommenden Woche können Eltern ihre Kinder an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) verbindlich anmelden. Vor drei Jahren haben die Kommunen Havixbeck und Billerbeck entschieden, dass in Havixbeck vier und in Billerbeck zwei Klassen eingerichtet werden. Zwar entscheidet die Schulleitung, wo die Schüler jeweils zur Schule gehen, „aber wir werden die Wünsche der Eltern berücksichtigen“, sichert Schulleiter Dr. Torsten Habbel in einer Pressemitteilung zu. „Es ist selbstverständlich, dass Billerbecker Kinder in Billerbeck und Havixbecker Kinder in Havixbeck zur Schule gehen. Da wir nur in Havixbeck eine Bläserklasse anbieten, kann es allerdings sein, dass Billerbecker Eltern ihre Kinder für den Standort Havixbeck anmelden möchten.“ Die AFG geht davon aus, dass erneut mehr Kinder angemeldet werden, als sie aufnehmen kann. „Die Reihenfolge der Anmeldung darf für die Entscheidung, wer aufgenommen wird, keine Rolle spielen“, betont Habbel ausdrücklich. Mit Blick auf die strengen Vorgaben des Schulgesetzes ist für den Schulleiter das Kriterium der Leistungsheterogenität entscheidend: „Gesamtschule ist so erfolgreich geworden, weil wir sehr leistungsstarke, eher durchschnittlich begabte Schüler sowie Schüler, die mehr Unterstützung benötigen, in einem ausgewogenen Verhältnis aufnehmen. In dieser Bandbreite der Leistungsheterogenität liegt unsere Stärke, denn sie bildet unsere Gesellschaft in der Schule ab und Schülerinnen und Schüler bereichern sich gegenseitig auf hohem Niveau“, betont Habbel.

Von Allgemeine Zeitung