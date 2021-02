Über ein Dutzend Musiker angemeldet

Billerbeck. Die Akustik Session (Online) beginnt am heutigen Mittwoch um 20 Uhr. Es ist zwar alles online, aber wie bei der realen Session: Über ein Dutzend Musiker sind angemeldet, die Reihenfolge bestimmt der Zufall. Blues, Folk, Jazz gibt’s auf die Ohren. Wer zuhören oder mitmachen will, kann eine E-Mail an akustiksessionbillerbeck@gmail.com schicken. Der Einladungslink kommt postwendend. Einlass ist ab 19.45 Uhr. Die Akustik Session ist seit vielen Jahren eine Kultveranstaltung. Musiker aller Genres aus der Region treten dort auf. Die Regel gilt: Alles geht, nur nicht mehr als drei Stücke. Seit Corona Konzerte verhindert, findet die Session im Netz statt. Das hat die Bandbreite der Musiker und Zuhörer erweitert, wie die Verantwortlichen mitteilen. Diesmal spielen Musiker aus dem Münsterland, den Niederlanden und Süddeutschland gemeinsam. Die Session ist eine Mischung aus originellen Videobeiträgen der Musiker und Liveauftritten in einer Zoom-Sitzung. Man benötigt einen Link, um teilzunehmen.

Von Allgemeine Zeitung