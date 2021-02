„Akzeptanz ist gleichbleibend stabil“

Billerbeck/Havixbeck. Die Nachfrage an Schulplätzen an der Anne-Frank-Gesamtschule bleibt hoch. Auch wenn die Schule auf Informationsabende oder den Tag der offenen Tür verzichten musste, genügte den Eltern offenbar der Internetauftritt der Schule beziehungsweise das, was sie über die Schule gelesen oder gehört haben. „Ich hatte im Vorfeld nur ein wages Gefühl, wie das diesjährige Anmeldeverfahren laufen wird“, erläutert Schulleiter Dr. Torsten Habbel in einer Pressemitteilung der Schule, der die Begegnungen mit den Eltern und zukünftigen Schülern während der Informationsphase sehr vermisst hat. „Die hohe Zahl von 60 angemeldeten Geschwisterkindern deute ich so, dass die Eltern mit unserer Arbeit sehr zufrieden sind“, sagt er.

Von Allgemeine Zeitung