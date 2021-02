Brandeinsatz im Schnee

Billerbeck. Gegen 0.30 Uhr ist die Feuerwehr Billerbeck am Sonntagmorgen zu einem Brandeinsatz auf der Weitblickwiese gerufen worden. Dort standen eine Gartenlaube und ein kleines Häuschen in Flammen. Mit zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren löschte die Feuerwehr den Brand. Stark beeinträchtigt waren die Maßnahmen durch die Wetterlage. Bis zum Sonntagmittag ist es diesbezüglich jedoch noch ruhig. Die Wache ist aber ständig besetzt, sodass die Kameraden im Bedarfsfall direkt ausrücken können, um Beispielsweise den Rettungsdienst zu unterstützen. Allerdings appelliert die Feuerwehr an die Bürger, das Haus nicht zu verlassen, wenn es sich nicht unbedingt vermeiden lässt. Foto: Feuerwehr Billerbeck

Von Allgemeine Zeitung