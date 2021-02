Pairing auf Dauer keine Lösung

Ulrich Schlieker (Grüne) meinte allerdings, dass nun schnellstens ein verlässlicher Weg gefunden werden müsse, mit der Situation angemessen umzugehen. Am Ende waren sich die Politiker einig, diesen Weg weiterhin in interfraktionellen Gesprächen miteinander erarbeiten zu wollen. Keine Eile also für eine vorgezogene Abstimmung über diesen Punkt in der jüngsten Ratssitzung, wie es die Grünen gerne gehabt hätten.

Denn das „Ei des Kolumbus“ (Schlieker) hatten die Grünen nicht dabei, als Thomas Tauber (SPD) sie nach neuen, konkreten Vorschlägen fragte. Die Wichtigkeit des Themas selber sei, so Tauber und auch Marco Lennertz (CDU), schließlich allen Fraktionen bewusst. Iris Pawliczek (FDP) betonte auch, „dass es gut ist, einen gemeinsamen Weg zu finden“. Man könne ja gegebenenfalls die Entscheidungen digital vorberaten und dann in kurzen Ratssitzungen entscheiden. Pairing alleine könne jedenfalls „auf Dauer nicht funktionieren“, so auch die Bürgermeisterin Marion Dirks.