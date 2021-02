Nach den Vorstellungen des Citymanagements könnten Handel, Handwerk und Dienstleistung künftig gemeinsam Einzug in die Immobilie halten. So würde ein Projekt entstehen, in dem mehrere Partner zusammenkommen und die Fläche mit Leben füllen. Gedacht sei an ein Raumkonzept, bei dem die Fläche – ähnlich wie bei einem Shop-in-Shop-System – in mehrere Einheiten aufgeteilt werde. Unterschiedlichste Nutzungen seien denkbar: kreatives Handwerk wie die Herstellung von Mode, Lederwaren, Keramik, Schmuck oder Genusswaren, die Durchführung von Kreativkursen oder auch kreative Dienstleistungen wie Design, Architektur oder Marketing – um einige Beispiele zu nennen. „Wir sind offen und auch gespannt, welche Ideen in den Köpfen der Bevölkerung schlummern. Mit den Fördermitteln können wir Rahmenbedingungen schaffen, die den Schritt in eine Selbstständigkeit erleichtern. Zwei wichtige Kriterien gelten für alle Interessenten: Sie müssen Lust haben, das Ladengeschäft gemeinsam mit anderen zu nutzen. Und die künftigen Nutzungen sollen unbedingt auf den ‘Ort der schönen Dinge’ einzahlen“, erklärt Nicole Bodem vom Citymanagement.

Mit der Idee soll die Nutzungsmischung gefördert und die Billerbecker Innenstadt als vitales Zentrum gestärkt werden. Ein Anziehungspunkt soll geschaffen werden, der Frequenz in die Lange Straße bringt, heißt es seitens des Citymanagements. Angestrebt werde ein kreatives Cluster, aus dem Synergien – auch mit umliegenden Ladengeschäften wie beispielsweise dem Domkontor – erwachsen könnten.

Nun sucht das Citymanagement Menschen, die sich vorstellen können, die leerstehende Ladenfläche mit Leben zu füllen. Wer sich für das Projekt begeistern kann oder nähere Informationen braucht, kann sich bei Nicole Bodem (E-Mail: citymanagement@billerbeck.de) vom Citymanagement melden.