Zwischen Home-Schooling und Impfung

Die Mitarbeiterinnen der Fachstelle Schulsozialarbeit sind täglich im Einsatz und unterstützen die Kinder und Jugendlichen der Ludgeri-Grundschule, der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) und der Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Home-Schoolings haben – in kleinen Lerngruppen oder in Einzelförderung. Dies geschehe in enger Absprache mit Schulen und Eltern, so der Verein. Um dem großen Bedarf gerecht zu werden, werden die Schulsozialarbeiterinnen durch Mitarbeitende der Offenen Ganztagsschule (OGS) oder der Agentur Ganztag unterstützt. Die Beratungsangebote der Schulsozialarbeit sind weiterhin offen. Kinder, Jugendliche und Eltern können sich bei Bedarf melden und einen Beratungstermin ausmachen. Das Personal der OGS ist neben dem Einsatz im Rahmen der Schulsozialarbeit und der eigenen Notbetreuung auch in der Grundschule eingesetzt und unterstützt dort ebenfalls in der Notbetreuung. An den Tagen, an denen die Schule geschlossen ist, wie an den beweglichen Ferientagen am vergangenen Freitag und am heutigen Montag, bietet die OGS eine Notbetreuung von 7.30 bis 16.30 Uhr an. An der Gesamtschule wird die Notbetreuung der Fünft- und Sechstklässler in Billerbeck und Havixbeck gemeinsam von AFG-Lehrkräften und KJFH-Beschäftigten umgesetzt. Der Verein ist beauftragt, den Ganztag zu unterstützen. „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. In diesen Zeiten werden die Beschäftigten des Ganztags in der Notbetreuung eingesetzt, damit die Lehrkräfte so weit wie möglich den Rücken für das Distanzlernen frei haben“, erklärt Höing.

In der Kita Kunterbunt, deren Träger die KJFH ist, sind zurzeit durchschnittlich ein Drittel der Kinder anwesend. Die Kita-Eltern würden dem Appell der Landesregierung folgen und die Betreuung nur nutzen, wenn sie diese wirklich benötigen würden. In der Kita seien fast alle Mitarbeiter im Einsatz. Auch im Rahmen der Fachstelle Inklusionsbegleitung unterstützen viele Mitarbeiter Kinder und Jugendliche mit geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderungen beim Homeschooling im häuslichen Umfeld oder in den Notbetreuungen der Schulen im Kreis Coesfeld. Das Team der Geschäftsführung koordiniert den Einsatz der Mitarbeiter und arbeitet eng mit den Schulen zusammen. „Durch die jahrelange gute Kooperation funktioniert die Zusammenarbeit mit den Schulen hervorragend. Das macht vieles einfacher“, freut sich die Geschäftsführung und erläutert weiter: „Wir erleben, dass unsere Mitarbeiter sehr engagiert und motiviert an die Arbeit gehen. Das freut uns und macht uns stolz. Bei allem Arbeitseifer ist es aber von entscheidender Wichtigkeit, dass die Hygiene-, Abstands- Masken- und Lüftungsregeln eingehalten werden. Darauf legen wir zum Schutz unserer Mitarbeitenden und der Kinder großen Wert.“

Zusätzlich bietet der Verein in Absprache mit der Stadt Billerbeck Corona-Unterstützung an. Mitarbeiter des Vereins gehen für andere Menschen einkaufen, helfen beim Ausmachen von Impf-Terminen und können auch beim Wahrnehmen der Termine unterstützen. Dazu können sich Interessierte bei der Stadt unter der Tel. 02543/7357 melden. | www.kinder-jugend-familie.de