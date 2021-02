58,2 Prozent weniger Gäste in Billerbeck

„Wir hoffen sehr, dass in Kürze Perspektiven für die Öffnung von Hotels und Gastronomie entwickelt werden. Die Öffnungen und Lockerungen nach dem ersten Lockdown 2020 haben gezeigt, dass dann auch schnell die Gästezahlen – zumindest im Tages- und Kurztourismus – steigen können“, sagt Judith Schäpers. Der Trend zum „Urlaub vor der Haustür“ und insgesamt in Deutschland habe dafür gesorgt, dass Billerbeck im Sommer wieder relativ gut besucht gewesen sei. Auch Ferienwohnungen hätten sich großer Beliebtheit gefreut. „Diese sind in der Statistik nicht mit berücksichtigt, da nur Betriebe ab zehn Betten erfasst werden. Wir hatten im Sommer zum Beispiel Gäste aus Niedersachsen, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland. Sogar aus Hamburg sind drei Paare zum Wandern und Radfahren angereist, um das Münsterland von Billerbeck aus zu entdecken. Die Rückmeldung einiger Vermieter für 2021 zeigt, dass Ferienwohnungen für den Sommer schon zum Teil sehr gut gebucht sind. Auch unsere Wohnmobilstellplätze waren im Sommer 2020 gut belegt“, informiert Judith Schäpers. „Dennoch hoffen wir, dass es in Kürze allen Hoteliers wieder ermöglicht wird, unter den entsprechenden Auflagen ihre Häuser für touristische Gäste zu öffnen. Die Öffnung – auch von Restaurants und Cafés – ist eine wichtige Voraussetzung, um Touristen als auch den Billerbeckern einen attraktiven Aufenthalt in der Stadt zu bieten.“ Auch die Touristik der Stadt Billerbeck habe in den vergangenen Wochen viele Ideen entwickelt, wie trotz Corona attraktiv in die neue Saison gestartet werden könne. Judith Schäpers: „Informationen dazu gibt es in Kürze.“