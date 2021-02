Lieblingsorte präsentieren

Billerbeck (sdi). Heute ist Anmeldestart für eine Teilnahme beim Projekt „Offenes Heimatmuseum“, das der Kunst- und Kulturverein Billerbeck veranstaltet und bei dem die Lieblingsorte der Billerbecker präsentiert werden sollen. Alle Interessierten, ob Vereine, Familien, Freundeskreise oder Einzelpersonen, können mitmachen. Maximal können sich 200 Personen beteiligen. Die Workshops, die in den Osterferien startet sollen, finden digital statt. Anmeldungen werden bis zum 19. März angenommen. Dies ist per E-Mail an anmeldung@heimatmuseum-bilerbeck.de sowie telefonisch und per Whatsapp an Tel. 0157/39590965 möglich.

Von Stephanie Sieme