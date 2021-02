„Keine unvergessliche Premiere möglich“

Unbeschwerte Momente könnten mit einer Pandemie im Rücken nicht erreicht werden. Unter Abwägung jeglicher Möglichkeiten einen corona-konformen Marsch zu gestalten, auf Verpflegungspunkte zu verzichten, ohne Abschluss, ohne eine gesellige Zusammenkunft am Ziel, ohne Genuss – das erfülle nicht den Anspruch und die Grundidee des Baumberger Marsches, die seinerzeit beim Mega-Marsch in Bremen geboren worden war.

Es gebe keine Planungssicherheit, die weiteren Entwicklungen und Regelungen seien ebenso wie die Gestaltungsmöglichkeiten für eine großangelegte Sportveranstaltung auch bis Ende Mai nicht absehbar. Es sei eine Entscheidung zum Wohle aller, wolle man doch die Gesundheit der Teilnehmer nicht gefährden.

„Wir werden an unserem Plan festhalten und 2021 zur optimalen Vorbereitung nutzen, um dann 2022 neu anzugreifen“, verspricht Bernd Kösters all denjenigen, die sich schon mit Tickets versorgt hatten oder eine Teilnahme in ihrem Jahreskalender eingetragen haben.

Zuvor aber finden weiterhin Probemärsche statt, deren Termine wie gewohnt über die Zeitung und auf der Facebookseite veröffentlicht werden. Man werde weiter die Baumberge Sportvereine unterstützen.

7 Die bisher ausgegebenen Tickets für den Baumberger Marsch behalten ihre Gültigkeit. Bereits erworbene Tickets werden auf Wunsch erstattet. Dazu bitten die Organisatoren um eine Benachrichtigung per E-Mail mit Kaufdatum und unter Angabe der Bankverbindung an info@baumberger-marsch.de.