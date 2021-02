Vom KiKiMo bis ins Gemeindebüro

Das ist gerade mal drei Wochen her, aber Yvette Kroh hat sich schon gut eingearbeitet – kein Wunder angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde für sie von Kindesbeinen an ein Zuhause ist. Als die 27-jährige gelernte Bauzeichnerin mit Ende ihrer Elternzeit vom Wechsel im Gemeindebüro erfuhr, war für sie klar, dass sie dort, an zentraler Stelle in der Gemeinde, arbeiten möchte. Vormittags von 7.45 bis 11.45 Uhr ist sie im Büro anzutreffen. „Danach hole ich meine Kinder aus der Kita ab. Das passt perfekt“, sagt Kroh, die mit ihrer Familie in Oberlau lebt.

Natürlich gibt es auch im Gemeindebüro Routineaufgaben wie den Schriftverkehr, das Erarbeiten von Gottesdienst- und Küsterplänen und die Pflege der Gemeindehomepage. Aber auch besondere Aufgaben stehen auf dem Arbeitszettel von Yvette Kroh. So führt sie zum Beispiel auch die Kirchenbücher, in die sämtliche Trauungen, Taufen, Konfirmationen und Sterbefälle eingetragen werden.

Wegen der Corona-Situation liegen in der Gemeinde gerade viele Felder brach. Die üblichen Gruppen-Veranstaltungen fallen aus, Präsenzgottesdienste auch und Publikumsverkehr gibt es im Gemeindebüro auch nicht. Weil Yvette Kroh aber schon jahrelang aktiv am Gemeindeleben teilnimmt, weiß sie, dass sonst im Büro die Fäden zusammenlaufen und es auch schon mal turbulent zugehen kann.

Dass sich auch hilfesuchende Menschen im Gemeindebüro melden, hat Yvette Kroh schon erfahren. „Wir bieten ja Coronahilfe an und kürzlich beim Schneechaos haben wir auch jemanden beim Einkaufen unterstützt.“ Die Freude an ihrer neuen Aufgabe, ist ihr anzumerken.