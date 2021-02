„Ab Montag lassen wir abschleppen“

Billerbeck. Freitagmorgen auf dem Parkplatz am ehemaligen K&K-Gebäude Lilienbeck. Eine junge Frau braust mit ihrem Auto an und parkt es auf einer der Stellflächen des Friseursalons Kopfkunst. Den Hinweis, dass es sich hier um einen Privatparkplatz handelt, beantwortet sie zunächst mit „ich will ja nur mal eben...“ und nach kurzer Diskussion mit einem wutschnaubenden „jetzt weiß ich, zu welchem Friseur ich nie gehen werde.“ Situationen dieser Art gibt es jeden Tag viele – und das wollen die im Gebäude und in der unmittelbaren Nachbarschaft ansässigen Dienstleister und Geschäftsleute nicht mehr hinnehmen. Sie haben sich zum Ortstermin versammelt und Bürgermeisterin Marion Dirks eingeladen.

Von Ulrike Deusch