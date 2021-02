Bunte Pferde bleiben noch bis Mai

Nicht nur im Eingangsbereich des Bahnhofs, durch den die Fahrgäste gehen, sondern auch im Café können die Bilder betrachtet werden, erklärt Cords – natürlich höchstens von zwei Personen gleichzeitig und unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen.

Benedikt Timmer hat seine Kindheit in Billerbeck verbracht und lebt und arbeitet in Senden-Bösensell. Seit Jahren malt er großformatige moderne Acrylbilder. Verschiedene Techniken hat er sich erarbeitet und einen eigenen Stil entwickelt, den er Neon Impasto Realismus nennt. Dabei werden die Acrylfarben auf verschiedene Weise dick und in Lagen aufgetragen. Timmers Werke – oft Auftragsarbeiten – hängen in Hamburg, Köln, Düsseldorf und Frankfurt.

Die „Wild Horses“, die „Wilden Pferde“, hat er während des ersten Corona-Lockdowns geschaffen. In knalligen Farben, bunt und in unbändiger Bewegung setzen die Motive einen Kontrapunkt zur stillen oft lähmenden Atmosphäre der Pandemie-Zeit. Freiheit, Stärke und Stolz sollen die Pferde vermitteln.

„Vielleicht können wir im Mai auch eine Finissage mit dem Künstler anbieten“, hofft Michael Cords. Die Eröffnung im Januar war wegen Corona ausgefallen.