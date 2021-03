Crossworkout ab morgen über Zoom

Billerbeck. Am morgigen Dienstag startet ein neuer digitaler Crossworkout-Kurs beim DJK-VfL Billerbeck, der immer dienstags um 19 Uhr über die Online-Plattform Zoom stattfindet. Die Trainerinnen Katharina Bolin und Karolin Aßheuer machen zusammen mit den Teilnehmern Übungen für eine verbesserte Ausdauer, Kraft und Koordination. Es wird immer jeweils eine einfache und eine schwierigere Übungsvariante vorgemacht, so die Ankündigung. So kann jeder auf seinem Leistungslevel mitmachen und sich stetig steigern. Gleichzeitig kann durch die Doppel-Betreuung noch stärker auf die richtige Übungsausführung geachtet werden. „Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, jung oder alt, Einzelkämpfer oder Mannschaftssportler: Jeder kann bei uns mitmachen“, so Karolin Aßheuer. Jede Crossworkout-Stunde beinhaltet acht bis zehn Übungen. Anmeldung per E-Mail bei karolin.assheuer@djk-vfl.de.

Von Allgemeine Zeitung