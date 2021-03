Bis zum Turnierbetrieb bestens gerüstet

Reiterverein investiert 200 000 Euro in die Aufwertung der Anlage in Hamern

Billerbeck. An der Reithalle in Hamern wird an diesem Morgen eifrig gesägt und gehämmert. Auf Hochtouren läuft die Erneuerung der Längsfassade am Anbau zum Turnierplatz. Nicht nur das Holz wird ausgetauscht, auch neue Rollladen werden eingebaut. „Außerdem haben wir das Dach, das undicht geworden war, erneuert und um einige Meter verlängert“, berichtet Michael Fliß, Vorsitzender des Zucht-, Reit- und Fahrvereins, über die aktuellen Bautätigkeiten auf der Anlage. An der Stirnseite sind schon die alten Eternitplatten entsorgt und durch Sandwichplatten mit Isolierung ersetzt worden.