Akustik Session bleibt online

Billerbeck. Die „Billerbecker Akustik Session“ bleibt im Internet. Aber heute Abend sollen möglichst viele Musiker live spielen. Die Session mit Folk und Jazz startet am heutigen Mittwoch um 20 Uhr. Wieder in jedem Fall dabei: Susanna Wüstneck und Günther Leifeld-Strikkeling von der Billerbecker Tree Mountain String Band sowie der Neu-Billerbecker Martin Hannemann, der einst zu den Gründern der Folkband Fidel Michel gehörte. Dazu kommen auch Musiker aus Hagen, Recklinghausen, Potsdam und Ibbenbüren. In der Bergmannstadt liegt das physische Zentrum der digitalen Session, wie es in der Ankündigung für die Online-Session heißt. Der Songwriter Günter Benning moderiert von dort aus die Zoom-Konferenz, an der jeder sowohl als Musiker wie als Zuhörer teilnehmen kann.

Von Allgemeine Zeitung