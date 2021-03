Alte Schmiede an Münsterstraße wird ausgeräumt

Mit den Ausräumarbeiten in der alten Schmiede an der Münsterstraße wird die Stadt beginnen. Dies werde unter fachkundiger Begleitung erfolgen, wie Stadtplanerin Michaela Besecke im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss mitteilte. „Um einzuordnen, was Aufbewahrungswert hat“, sagte sie. Die Stadt hatte das Grundstück 2017 erworben. Ein Teil der Fläche wurde für die Ansiedlung des Drogeriemarktes und die barrierefreie Umgestaltung des Rathaus- und Edeka-Parkplatzes benötigt. Zudem wurde die Schmiede durch das Amt für Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) überprüft. Demnach ist der Gebäudekomplex über einen Zeitraum von fast 500 Jahren gewachsen. Die historische Schmiede samt Wohnhaus wurden 2019 unter Denkmalschutz gestellt. Foto: Archiv