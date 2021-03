Netz-Reparatur läuft

Billerbeck. Noch immer gibt es Haushalte ohne Telefon- und Internetverbindung. Am Donnerstagnachmittag ist es zu einer Netzstörung gekommen, von der 2400 Haushalte in Billerbeck, Osterwick und Darfeld betroffen waren. Ein Großteil der Kunden sei wieder am Netz, bis zum Freitagmittag sollen es alle Kunden wieder sein, wie die Deutsche Glasfaser auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Durch Tiefbauarbeiten sei am Donnerstag ein Kabel beschädigt worden. Die Reparaturarbeiten laufen noch, Fasern müssten zusammengeschweißt werden.

Von Allgemeine Zeitung