Vorzeitiger Start in die Freiluftsaison

„In den kommenden zwei Wochen werden zunächst alle sieben Plätze fachmännisch durch den Platzbauer für den Sommerbetrieb aufbereitet“, sagt Markus Tombrink, ebenfalls Platzwart und gemeinsam mit Bernd Niehues mitverantwortlich für die Plätze und das Vereinsheim an der Daruper Straße.

Bei der Saisonvorbereitung braucht die Abteilung tatkräftige Unterstützung seitens der Mitglieder. Für den 27. März und 10. April sind zwei Arbeitseinsätze geplant, an denen die Anlage auf Vordermann gebracht werden soll. Hierzu sind alle aktiven Mitglieder und Interessierte willkommen. Aus organisatorischen Gründen, damit Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, bittet die Abteilung um eine Anmeldung per E-Mail an tennis@djk-vfl.de.

Für den Abteilungsvorstand sei vor allem die Weiterentwicklung der Anlage und ein nachhaltiges Vereinsleben nach der Corona-Pandemie von hoher Priorität, wie Markus Langener und Olaf Ziel, die beiden Vorsitzenden der Abteilung betonen: „Der bisherige Vorsitzende Klaus Osthues hat die Tennis-Abteilung in den vergangenen Jahren mit seinem Engagement bereits richtungsweisend und zukunftsorientiert aufgestellt. Hierfür sind wir als neuer Abteilungsvorstand dankbar und wollen in diesem Sinne die Abteilung weiter erfolgreich entwickeln.“

Sobald es die Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wieder zulassen, soll eine Tennis-Abteilungsversammlung stattfinden, auf der dann auch die Wahl des Abteilungsvorstands durchgeführt wird. Da dieser Zeitpunkt sehr schwer vorhersehbar sei, habe der noch „kommissarische“ Vorstand mit der Arbeit begonnen und bereits erste „virtuelle“ Vorstandssitzungen abgehalten, um bestmöglich auf den Neustart der nächsten Saison vorbereitet zu sein, heißt es in einer Mitteilung weiter. „Verein bedeutet Geselligkeit und Spaß am gemeinsamen Sport treiben, dies soll beides weiter vorangetrieben werden“, sagt Michael Bils, Schriftführer der Abteilung und verantwortlich unter anderem für die Themen Platzbuchung, Website und Organisatorisches.

Für dieses Jahr sind einige Renovierungen am Tennisplatz geplant, welche die Anlage weiter aufwerten. Diese hat Markus Thiemann im Blick, der sich als Geschäftsführer und Kassierer um die Finanzen der Abteilung kümmert. So sollen die Duschanlagen hinsichtlich der Wasserqualität erneuert, die Bewässerungsanlage der Plätze repariert und die Lagerhalle inklusive Werkzeug für die Platzwarte renoviert werden. „Nur wenn es uns gelingt, die Qualität unserer Anlage auf hohem Niveau zu halten, kann eine positive Entwicklung der Tennisabteilung weiter sichergestellt werden“, erklärt Thiemann.

Mannschaftssport soll es, wenn Corona es erlaubt, auch in diesem Jahr geben. Klaus Osthues und Guido Pliete, die beide zukünftig die Seniorenteams organisieren und betreuen, haben gemeinsam mit den Jugendwarten Barbara Hoffmann, Astrid Kessler, Wiebke Schulze Esking und Brigitte Sieverding in den vergangenen Wochen an einem Mannschaftskonzept gearbeitet. So sind für den Sommer zehn Jugendmannschaften und sieben Seniorenteams geplant.