Als „Smart City“ digital gerüstet sein

„Wir als kleine Stadt Billerbeck hätten allein kaum eine Chance gehabt“, so Marion Dirks im Haupt- und Finanzausschuss. Deswegen bewirbt sich die Stadt Billerbeck gemeinsam mit fünf weiteren NRW-Kommunen (Siegen, Unna, Beckum, Drensteinfurt, Winterberg) aus dem Netzwerk Innenstadt, „die zwar nicht nah beieinanderliegen, aber digital zusammenarbeiten“, so Axel Kuhlmann (Stadt Billerbeck).

Mit dem Modellprojekt unterstützt das Bundesministerium in Kooperation mit der Kreditförderanstalt kfw Kommunen dabei, „die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung zu gestalten. Ziel des Förderprogrammes ist es, sektorenübergreifende digitale Strategien für das Stadtleben der Zukunft zu entwickeln und zu erproben“, heißt es dazu seitens des Ministeriums. Die Domstadt will sich digital aufstellen, „um die Lebensqualität weiter zu verbessern“, sagt die Bürgermeisterin. Mit berücksichtigt werden sollen wirtschaftliche, aber auch soziale Bereiche. Gemeinsam mit Bürgern, Unternehmen und interessierten Beteiligten soll eine Strategie entwickelt werden, wie die Digitalisierung für Billerbeck am besten genutzt werden kann. Nach einer einjährigen Strategiephase, während der auch schon kleinere Projekte umgesetzt werden, geht es in die Umsetzung. Welche Projekte verwirklicht werden, soll im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung entwickelt werden. Das Modellprojekt hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Förderquote liegt bei 65 Prozent. Das Gesamtvolumen an förderfähigen Kosten beträgt etwa 31 Millionen Euro. Für die Billerbecker Bewerbung wird das förderfähige Kostenvolumen voraussichtlich rund 2,9 Millionen Euro betragen. „Das ist eine grobe Kostenschätzung, die zu diesem Zeitpunkt ausreicht“, informiert Kuhlmann. 1,9 Millionen Euro könnte die Stadt an Zuschüssen erhalten. Der städtische Eigenanteil beläuft sich demnach auf eine Million Euro. Aufgeteilt auf die fünf Projektjahre wären es dann 200 000 Euro pro Jahr, die im Haushalt bereitgestellt werden müssten.

„Als das Projekt zum ersten Mal vorgestellt wurde, hatten wir noch eine andere Meinung“, so Marco Lennertz (CDU). Nach Gesprächen, auch mit der SPD, sei seine Fraktion aber davon überzeugt, dass es eine Chance sei. Es gehe nicht um die Profilierung einzelner Parteien, sondern um ein gemeinschaftliches Projekt. Wichtig sei die Beteiligung der breiten Öffentlichkeit. „Wir freuen uns auf das Projekt“, sagte Ulrich Schlieker (Grüne). „Das macht uns fit für die Zukunft.“ Besonders freue sich seine Fraktion auf die Bürgerbeteiligung. Auch Niels Geuking (Familien-Partei) sprach sich für das Projekt aus, um mit Bürgern die Stadt weiterzuentwickeln und sich den Herausforderungen zu stellen. Die SPD sehe es als Chance. „Wir sehen es tatsächlich als den Fuß in die Tür zu bekommen. Wir vertun uns damit nichts“, so Thomas Tauber (SPD), der dabei die Beteiligung von Bürgern und Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen hervorhebt.