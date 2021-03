Neben dem Bericht aus dem vergangenen Jahr, wurden in der digitalen Versammlung Ideen für zukünftige Aktionen und Projekte gesammelt und diskutiert. Dazu gehören Ausflüge in eine Trampolinhalle oder einen Freizeitpark sowie vereinseigene Aktionen wie eine Kinonacht oder ein Beachvolleyball-Juxturnier. „Zudem gibt es die Idee ein vereinseigenes E-Sport-Turnier durchzuführen. Das würde den Aufbau der E-Sport-Gruppen vorantreiben und wir könnten schauen, wo die Interessen für weitere Spiele liegen“, wird Lennart Trütgen zitiert. Für 2021 ist eine digitale Oster-Aktion sowie für den Spätsommer eine Aktion für die Vereinsjugend am Helker Berg geplant. Zudem ist ein Vereins-Actionbound in Planung, der Familien per digitaler Schnitzeljagd durch die Stadt führt. Ob diese und weitere Aktionen durchführbar sein werden, ist abzuwarten. Interessierte, die grundsätzlich bei der Planung und Durchführung von abteilungsübergreifenden Aktionen für Kinder und Jugendliche mitwirken möchten, können sich per E-Mail an jugend@djk-vfl.de melden. | Interview