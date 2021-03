Plogging für eine saubere Umwelt

Der DJK-VFL Billerbeck hat die sportliche Herausforderung eingeführt. „Einige unserer Mitglieder betreiben schon in ihrer Freizeit ,Plogging’ und haben die Idee an uns herangetragen, das offiziell über den Verein zu organisieren. Als dann die städtische Müllsammelaktion anstand, kam die Idee auf, die Dinge zu verbinden“, so Katharina Ahlers vom Sportverein Billerbeck. Da die Aktion in diesem Jahr auch nur mit zwei Haushalten und maximal fünf Personen stattfinden dürfe, sei es attraktiver, wenn man einen zusätzlichen Ansporn durch sportliche Betätigung habe.

„Wir machen auch sonst viel zusammen“, erzählt Marie, die durch ihre Mutter das Laufen für sich entdeckt hat. „Als Suvi dann hierhergezogen ist, sind wir angefangen zusammen zu joggen.“ Ein bis zwei Mal pro Woche schnüren die beiden ihre Laufschuhe. Durch eine Freundin haben sie von der „Plogging-Challenge“ erfahren. „Ich habe dann Marie gefragt, ob wir mitmachen wollen und Marie war Feuer und Flamme“, erzählt Suvi. „Es ist eine großartige Aktion, weil man auf die Umwelt achtet und trotzdem Sport macht. Gerade beim Joggen ist es toll, dass man an der frischen Luft ist“, findet Marie. Die beiden Mädels haben eine Strecke von circa drei Kilometern vor sich. Es geht an der Berkel entlang, und schon auf den ersten Metern entdecken sie Müll. Sofort wird ein Müllsack herausgeholt, Handschuhe angezogen und der Müll aufgesammelt. Sobald alles in der Mülltüte ist, geht es weiter.

So möchte der Sportverein die Müllsammelaktion unterstützen und die Billerbecker gleichzeitig zu mehr Bewegung animieren. Denn auch dem Verein liegt Billerbeck am Herzen. „Jeder freut sich über eine saubere Stadt. Wir als Verein möchten uns dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit zunehmend widmen. Deshalb ist es eine schöne Sache, Bewegung und Sport mit Müllsammeln zu verbinden. So können wir einen kleinen Beitrag für eine sauberere Stadt leisten“, so Ahlers. Corona hat nicht nur dazu beigetragen, dass die Müllsammelaktion nicht wie gewohnt stattfinden konnte, sondern auch das Thema Sport in der Natur in den Fokus gerückt. Daher entschloss sich der Sportverein, daraus eine Plogging-Challenge zu machen. Und es winkt sogar ein Preis. Bis zum 24. März können ein Foto und geschätzte Angaben zur Menge des Mülls an katharina.ahlers@djk-vfl.de geschickt werden. Das Los entscheidet dann, wer etwas gewinnt. Und für den ungewöhnlichsten Fund winkt ein Sonderpreis. „Es lohnt sich also“, meint Ahlers.

Und auch Marie findet: „Es ist wichtig, auf die Umwelt zu achten, weil die schon sehr verschmutzt ist. Daher sollten auch möglichst viele Menschen mitmachen.“