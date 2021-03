Endlich kommt der Elternbeirat

Weitergehen soll es vor allem endlich auch mit der Bildung eines Elternbeirats, den sich viele seit langem wünschen und dessen Einrichtung im Januar 2020 von der Verbandsversammlung beschlossen worden war. Nachdem Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld) nach dem aktuellen Sachstand gefragt hatte, kündigte Marion Dirks, wiedergewählte Vorsitzende der Verbandsversammlung, an, die Eltern in Kürze zu einer Online-Konferenz einzuladen. „Wir hätten gern eine Vollversammlung in Präsenz gemacht und sind deswegen nicht eher tätig geworden“, erklärte sie. Das sah Inge Walfort (SPD, Coesfeld) anders. „Ich glaube eher, dass Sie den Elternbeirat einfach nicht wollen und hoffen, dass die Eltern langsam die Lust verlieren“, warf sie der Führungsriege vor dem Hintergrund der seinerzeit zähen Verhandlungen in Sachen Beirat vor. Das aber wies Marion Dirks entschieden zurück.

Dass das Jahr 2020 für die Musikschule eine Herausforderung war, stellte die ebenfalls im Amt bestätigte Verbandsvorsteherin Dr. Mechtilde Boland-Theißen dar. Sämtliche Projekte, die in Kooperation mit Schulen oder Kitas stattfinden, sind von der Corona-Situation betroffen. „Wir konnten nur unsere Angebote im Instrumental- und Vokalbereich aufrecht erhalten“, so Boland-Theißen in ihrem Bericht, der knapp ausfiel, damit die Sitzung in Corona-Zeiten möglichst kurz gehalten werden konnte.

Ausdrücklich dankte Boland-Theißen den Lehrkräften für ihre Leistung. „Sie haben sich extrem engagiert und flexibel gezeigt und quasi aus dem Stand neue Formate entwickelt, damit wir Unterricht in digitaler Form anbieten konnten.“ Auch finanziell gehe man „mit einem blauen Auge“ aus dem Haushaltsjahr 2020. Ein Defizit, das durch Einnahmeausfälle bei den Schülerentgelten entstanden ist, soll aus der Rücklage ausgeglichen werden. Boland-Theißen betonte aber, dass die 2018 eingeführte neue Struktur der Gebühren grundsätzlich zu kontinuierlich steigenden Einnahmen geführt habe, was sich jetzt in der Gesamtrechnung auszahle.

Den Haushaltsplan für 2021 nannte Boland-Theißen eine Fortführung des Plans aus dem vergangenen Jahr. Die Verbandsumlage steigt um gut 12 000 Euro auf 570 400 Euro. Gründe sind Personalkostensteigerungen und kleine Ausgaben im Zusammenhang mit aktuellen Renovierungsarbeiten im WBK-Gebäude, dem Sitz der Musikschule. Coesfeld trägt den dicksten Batzen mit gut 421 000 Euro, Billerbeck zahlt gut 80 000 Euro und Rosendahl rund 68 500 Euro. Einstimmig hat die Verbandsversammlung den Haushaltsplan beschlossen.