Ludgeri-Apotheke zweites Testzentrum

Dieser Druck wird nachlassen, wenn am Freitag Günter Idelmann, Inhaber der Ludgeri-Apotheke, ein zweites Testzentrum in Billerbeck eröffnet. „Eine entsprechende Beauftragung durch das Gesundheitsamt Kreis Coesfeld ist am Dienstag erfolgt“, informiert er. An vier Tagen in der Woche, auch samstags, bietet er in der „Offizin 2“ – das ist der Eingang des Apotheken-Gebäudes in der Schmiedestraße gegenüber der Bücherschmiede – den gleichen Schnelltest wie das DRK-Testzentrum an, aber, und das ist der große Unterschied, nur zu einem fest zu buchenden Termin. Zu den Öffnungszeiten werden die Termine im Fünf-Minuten-Rhythmus vergeben. „Schlangen vor der Apotheke möchte ich nicht“, sagt Idelmann.

„Ein Kraftakt“ sei es gewesen, die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Testzentrums zu schaffen. So hat Idelmann extra weiteres medizinisches Fachpersonal eingestellt – zehn bereits geimpfte Personen –, die die Tests vornehmen werden. Aus dem 30-köpfigen Stamm-Team der Apotheke haben nämlich erst sehr wenige bislang eine Impfung erhalten. Idelmann: „Mir ist es auch wichtig, mein Team zu schützen und ich bin glücklich, Unterstützung von Fachkräften zu bekommen .“ Auch deshalb erfolgt der Zugang zu den Testräumen durch den separaten Eingang. 20 Stunden in der Woche wird das Testzentrum der Ludgeri-Apotheke offen sein. Jeder ist willkommen, nur Kinder unter 12 Jahren testen Idelmann und seine Kollegen nicht.

Unterdessen arbeitet das DRK daran, den Andrang im Impfzentrum zu gewissen Stoßzeiten besser abzufangen. „Wir werden nachbessern“, verspricht Schlütermann. In kürzester Zeit habe das DRK kreisweit insgesamt zwölf Einrichtungen aus dem Boden gestampft und 40 Leute eingestellt. Über zusätzliches Personal und ausgeweitete Öffnungszeiten wolle man in Kürze noch mehr Kapazitäten schaffen. Eine Vergabe fester Termine hält Schlütermann aber angesichts der großen Nachfrage für die DRK-Einrichtungen für nicht praktikabel. „Wir haben als Hilfsorganisation auch einen Sicherstellungsauftrag und können nicht irgendwann sagen, wir sind ausgebucht.“

Rund 100 Personen sind seit Öffnung des Testzentrums täglich versorgt worden. „Die meisten kommen, weil sie sicher gehen möchten, dass sie bei einem Kontakt niemanden anstecken“, hat Schlütermann von seinen Mitarbeitern vor Ort erfahren. „Durch regelmäßige Tests werden Kontakte und ein gewisses Maß an gesellschaftlichem Leben wieder möglich“, ist er überzeugt.

Der Inhaber der zweiten Apotheke in Billerbeck, Jakob Sawatzky, hat keine ausreichenden räumlichen Gegebenheiten, um vor Ort Tests zu ermöglichen.