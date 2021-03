Firmen-Fitness im Fokus

„Wir möchten das Thema Gesundheit noch umfassender denken und deshalb auch den Unternehmen in Billerbeck die Möglichkeit bieten, mit unserem Verein als Partner das Thema Betriebliche Gesundheitsförderung anzugehen“, sagt Geschäftsführerin Katharina Ahlers. Dazu wurde in den vergangenen Monaten an einem Konzept gefeilt und erste Gespräche mit Unternehmen haben bereits stattgefunden. „Unser Ziel ist es, als Ansprechpartner für Gesundheit, Fitness und Sport vor Ort wahrgenommen zu werden, der qualitativ gute und passgenaue Angebote durchführt“, so Ahlers.

Aus diesem Grund gibt es kein festes Angebotspaket. In ersten Gesprächen lernt man das Unternehmen näher kennen, der Ist-Zustand wird analysiert und über Befragungen werden Bedarfe, Motivation und konkrete Handlungsfehler ausgemacht. Für die Betriebliche Gesundheitsförderung hat der DJK-VfL zum Beispiel Bewegte Pausen, After-Workouts, Gesundheitsworkshops und Gesundheitstage, die sich für Kick-Off-Veranstaltungen eignen, im Angebot. Die Handlungsfelder sind vielfältig, fangen bei Bewegung und Ernährung an, gehen über gesunde Führung und Work-Life-Balance bis hin zu Psyche und dem Umgang mit Risiken im Arbeitsleben.

Hinter den Angeboten steht ein gut ausgebildetes Team, so der Sportverein. Mit den abgeschlossenen Bachelorstudiengängen Fitnessökonomie und- Fitnesswissenschaften (Katharina Bolin) und Fitness- and Healthmanagement (Karolin Aßheuer) ergänzt sich das Team sehr gut. So werden die notwendigen Bereiche von Leistungs- und Gesundheitsdiagnostik über Sportpsychologie bis hin zur Gesundheitsmanagementebene optimal abgedeckt. Zusätzliche Zertifikate zum Beispiel zum Thema Ernährung, medizinisches Fitnesstraining und „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ bringen die beiden ebenfalls mit und liefern so das geballte Wissen für das neue Vereinsprojekt.

„Es ist dem Verein sehr wichtig für die Themen lizensierte Kräfte zu haben, die fundiertes Wissen sowie Praxiserfahrung mitbringen und damit für ein qualitatives Angebot stehen. Gleichzeitig freuen wir uns ein so junges und gut ausgebildetes Team zu haben“, sagt Katharina Ahlers.

Die Vorteile für die Unternehmen liegen auf der Hand. Beispielhaft sind dies eine verbesserte Arbeitsqualität, Verbesserung des Images, Mitarbeiterbindung und motivierte, gesündere sowie leistungsfähigere Mitarbeiter.

„Wir freuen uns, das Thema Gesundheit weiter anzugehen und den Verein in diesem Bereich weiterzuentwickeln“, so Aßheuer. Der DJK-VfL Billerbeck möchte damit auch allgemein die Bedeutung von Gesundheit noch mehr in das Bewusstsein rücken.