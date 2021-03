Knotenpunkte lösen Waben ab

Das Projekt geht auf eine Initiative von Münsterland e.V. zurück und orientiert sich an bereits existierenden Systemen der Nachbarregionen und der Niederlande. Beteiligt sind die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf sowie die Stadt Münster, 1,2 Millionen Euro Gesamtkosten hat Münsterland e.V. dafür veranschlagt.

„Wir hatten jetzt eine wichtige Abstimmung mit Vertretern des Kreises und des Planungsbüros aus Köln, das für die Umsetzung verantwortlich ist“, berichtet Touristikmanagerin Ann-Kathrin Rahe. Große Veränderungen an den bestehende Radwegen in Billerbeck wird es nicht geben. Zirka 15 Knotenpunkte befinden sich künftig auf Billerbecker Gebiet – sie entstehen immer dort, wo mehr als drei Radrouten aufeinander treffen.

Bislang ist das Münsterland für Radler in Waben eingeteilt. Unter den bekannten rot-weißen Hinweisschildern mit Entfernungsangaben befinden sich an den Radwegen immer kleine Zusatzschilder, die die Nummer der beiden Waben angibt, auf deren Grenze man gerade radelt. Nicht sehr benutzerfreundlich, urteilen die Experten inzwischen üebr das fast 20 Jahre alte System. „Man muss zusätzlich immer eine Karte nutzen“, so Hubertus Messing.

Demnächst soll es für die Pättkesfahrer einfacher werden, wenn sie ihre Route von Knotenpunkt zu Knotenpunkt planen. „Die Knotenpunkte werden optisch auffällig gestaltet“, weiß Ann-Kathrin Rahe. Oben auf dem Schild wird groß die Nummer stehen, Tafeln mit einer Übersichtskarte, Erklärungen in deutscher und englischer Sprache und Informationen für Notfälle werden aufgehängt. Kleine Zwischenwegweiser sollen das System ergänzen.

„Es ist toll, dass die Orientierung auf diese Weise so verbessert wird“, findet neben Ann-Kathrin Rahe auch ihre Kollegin aus dem Fachbereich, Judith Schäpers. „Viele attraktive Routen führen durch Billerbeck oder in der Nähe entlang und werden gerade in den Sommermonaten nicht nur von den Billerbeckern selbst, sondern auch von vielen Touristen genutzt“, weiß sie. Hubertus Messing erinnert sich an viele Besucher, die im vergangenen Sommer mit dem Drahtesel nach Billerbeck kamen. „Im Juni und Juli war hier tierisch was los.“ Nicht ausgeschlossen, dass der Urlaub daheim auch im nächsten Sommer wieder hoch im Kurs steht.