„Hopphei op’n Heidhoff“ im Sommer?

Billerbeck. Stephan Schumacher klingt ein bisschen wehmütig: „Jetzt, in der Fastenzeit, da würden wir eigentlich auf der Bühne stehen“, sagt der Spielleiter der Kummellgenspieler, denen das Corona-Virus schon die zweite Saison verdirbt. Unterkriegen lässt sich die engagierte Truppe fürs Plattdeutsche Theater aber nicht: „Im Moment planen wir, unser Stück im Sommer aufzuführen“, blickt Schumacher in die Zukunft. „Ich könnte mit gut vorstellen, dass wir von Mitte August bis Mitte September in der Altenbegegnung spielen“, ist er zuversichtlich, dass bis dahin weitere Lockerungen eine Aufführung möglich machen.

Von Ulrike Deusch