Barrierefrei mit historischer Note

Schritt für Schritt geht es nun weiter mit dem großen Projekt des Kanalausbaus und der barrierefreien, historisch angehauchten Umgestaltung der Straßen Lilienbeck und Mühlenstraße. Drei kleine Plätze werden im Zuge der Maßnahme entstehen, die jeweils durch Naturpflastersteine kenntlich gemacht werden, und zwar zusätzlich zur beschriebenen Stelle jeweils auf der Mühlenstraße an der Einmündung Lilienbeck und der zum Markt. Dadurch werde nicht nur der Platzcharakter betont, sondern auch die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer geweckt, in den Einmündungsbereichen besonders vorsichtig zu sein, so Hein.

Die gepflasterten Gehwege sind nur durch eine flache Kante von der Fahrbahn abgesetzt, so dass die Barrierefreiheit sichergestellt ist. Sie sind daher mit Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühlen leicht zu überwinden.

Die Kanalbaumaßnahmen inklusive der Hausanschlüsse und der erneuerten Versorgungsleitungen sollen bis zum Markt im November fertig sein, die Straßenbauarbeiten um den Jahreswechsel herum. Hein sieht keinen Grund daran zu zweifeln, dass der Bauzeitenplan eingehalten werden kann, auch wenn es in der Lilienbeck Verzögerungen gegeben hat. „Insgesamt haben wir das aber kompensieren können, so dass ich davon ausgehe, dass wir den bis August 2022 gesteckten Zeitrahmen einhalten werden.“ Das gelte auch für die veranschlagten Kosten, die mit insgesamt rund 3,4 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Nun geht also die Lilienbeck ihrer Vollendung entgegen, die jetzt absehbar bis Ende Juni komplett fertig sein soll. Das beinhaltet neben den bereits gepflasterten Gehwegen auch die Parkbuchten, die sich von der später asphaltierten Fahrbahn in der Tempo-30-Zone ebenfalls durch eine Pflasterung abheben. Und Hein legt Wert auf die Feststellung, dass sich an der bisherigen Anzahl der Stellplätze nichts ändern werde.

Als letztes kommt der Teilabschnitt der Mühlenstraße bis zum Feuerwehrgerätehaus an die Reihe. Dort wird es dann noch interessant, wenn der Regenwasserkanal im Bereich der ehemaligen Mühle angeschlossen wird. „Dafür werden wir ein Rohr im Pressverfahren unterirdisch bis zur Berkel vortreiben“, so der Betriebsleiter. Zudem werde neben dem Feuerwehrgerätehaus eine Klärstufe eingebaut, damit das abgeleitete Oberflächenwasser nicht einfach so in den Fluss läuft. Die aufgefangenen Schmutzteile werden aufgefangen, später abgepumpt und abgefahren.

Wie Hein weiter ausführt, sind alle Grundstückseigentümer informiert worden. Sie hätten für den Anschluss ihrer Grundstücke Förderanträge beim Land gestellt, das im Zuge des barrierefreien Ausbaus eine 30-prozentige Unterstützung biete. Auf Wunsch sei die Stadt bei der Abwicklung behilflich.