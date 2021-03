Billerbeck (sdi). Die Entscheidung ist nicht leichtgefallen, aber der beliebte Bücher- und Flohmarkt auf dem Klosterbauernhof in Gerleve wird im August erneut ausfallen. Schon im vergangenen Jahr musste die Traditionsveranstaltung, die Jahr für Jahr Literatur-Liebhaber und Trödel-Schatzsucher aus der Region anzieht, pandemiebedingt abgesagt werden. Es ist die zweite Absage in Folge. „Wir bedauern das sehr, hoffen aber auf 2022“, sagt Pater Daniel Hörnemann, der den Bücher- und Flohmarkt immer gemeinsam mit vielen fleißigen, ehrenamtlichen Helfern organisiert. Dass die Absage schon so früh erfolgt, hat einen Grund. „Wir können bei dieser unsicheren Lage, in der wir uns befinden, nicht planen“, berichtet er. Schließlich würden die Vorbereitungen schon viele Monate vor dem Bücher- und Flohmarkt starten. Das Sammeln und Sortieren sei sehr aufwendig, der Aufwand unter Corona-Bedingungen viel zu groß. „Der Markt lässt sich unter den gegebenen Umständen leider nicht durchführen. Das ist nicht händelbar“, so der Benediktiner. Es habe nun „rechtzeitig die Reißleine gezogen“ werden müssen, sagt Pater Daniel Hörnemann. „Das ist sehr schade.“

Von Stephanie Sieme