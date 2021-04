Mittwoch Session mit Folk und Jazz

Billerbeck. Die „Billerbecker Akustik Session“ bleibt im Internet. Am Mittwoch, 7. April, werden wieder die Musiker live spielen. Die Session mit Folk und Jazz startet um 20 Uhr. Wieder dabei: Susanna Wüstneck und Günther Leifeld-Strikkeling von der Billerbecker Tree Mountain String Band. Dazu kommen Musiker aus einem weiten Umkreis. Die Session ist eine Mischung aus Videos der beteiligten Musiker und Live-Auftritten. Dazwischen gibt es Zeit zum virtuellen Thekengespräck. Wer dabei sein will, kann eine Mail an akustiksessionbillerbeck@gmail.com schicken. Dann gibt es den Link zur Teilnahme. Informationen unter www.facebook.com/akustiksessionbillerbeck.

Von Allgemeine Zeitung