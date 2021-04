Ein Drittel bereits ausgestattet

Den neuen Leuchtenköpfen sehe man die moderne LED-Technik sofort an, so die Stadtverwaltung. Bereits im März 2019 hatte das zuständige politische Gremium die Entscheidung für den Leuchtentyp getroffen, der in den vergangenen zwei Jahren bereits in Billerbeck verbaut worden ist und der auch zukünftig beim Neubau und der Umrüstung von Leuchtstellen Verwendung finden wird. Dazu kommen die Leuchten, die im Rahmen des barrierefreien Innenstadtumbaus aufgestellt werden, so dass insgesamt bereits knapp 150 neue LED-Straßenlaternen energieeffizient und klimaschonend ihre Arbeit verrichten, informiert die Stadtverwaltung. Aber auch in zahlreichen alten Lampenköpfen ließen sich mit sogenannten LED-Tubes die herkömmlichen Leuchtmittel ersetzen, so dass nicht immer zwingend gleich der Austausch des gesamten Lampenkopfes erforderlich werde. Die modernen Leuchtmittel würden nicht nur eine klar bessere Energiebilanz als die herkömmlichen Gasentladungslampen aufweisen, sondern würden auch eine deutlich längere Haltbarkeit versprechen. Auch in den Folgejahren ist, neben der Neuaufstellung von LED-Leuchten in Neubaugebieten, die sukzessive Umrüstung alter Leuchtstellen vorgesehen, heißt es seitens der Stadt Billerbeck.