Ralf Moeller für Endzeit-Stimmung geschminkt

Einen ganzen Tag lang haben die Dreharbeiten für den sieben bis acht Minuten langen Kurzfilm gedauert. Der Dreh fand auf dem Gelände der alten Zeche Ewald, ein stillgelegtes Steinkohle-Bergwerk in Herten, statt. 17 Personen waren am Set, davon standen elf vor der Kamera. „Wir wurden vorher alle auf Corona getestet“, berichtet Schumacher.

Der Kurzfilm von Rainer Wolf handelt von einer postapokalyptischen Welt, in der sich wenige Überlebende durchschlagen und ständig auf der Suche nach lebensnotwendigen Ressourcen wie Wasser, Nahrung und Treibstoff sind. „Es herrscht Endzeit-Stimmung“, so Schumacher. Es handelt sich um einen Kurzfilm im Cyborg-Stil. In dem bekannten Kinofilm „Cyborg“ aus dem Jahr 1989 spielte Ralf Moeller an der Seite von Jean-Claude van Damme. Es war die erste Hollywood-Rolle für den aus Recklinghausen stammenden Schauspieler und ehemaligen Bodybuilder. Zu sehen war er unter anderem auch in Filmen wie „Batman & Robin“, „Gladiator“, „The Scorpion King“, „Hai-Alarm auf Mallorca“, „Die Nibelungen“, „Klassentreffen 1.0“ sowie in Serien wie „Küstenwache“, „Der letzte Bulle“ und „Alarm für Cobra 11“ und dem „Tatort“.

Ende dieser Woche soll der Kurzfilm auf der Internetplattform www.wolffilm.de von Rainer Wolf veröffentlicht werden. Auf dieser Seite und auf seinem eigenen Youtube-Kanal präsentiert Wolf Erklärvideos rund ums Filmemachen.