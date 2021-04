SPD stellt Qualifikation in Frage

Kreis Coesfeld. Die SPD im Kreis Coesfeld kritisiert die Besetzung des Abteilungsleitung „Bauen und Wohnen“ im Dezernat I der Kreisverwaltung durch den bisherigen Geschäftsführer des Fachbereichs Bus beim Zweckverband Mobilität Münsterland, Gerrit Tranel (Coesfeld). Das werfe „Fragen nach den Hintergründen“ auf, so die SPD. Fraktionschef Johannes Waldmann stellt die Qualifikation in Frage. „Die Abteilung Bauen und Wohnen sollte von einer Person geleitet werden, die eine Qualifikation als Bauingenieur hat“, sagt er. Zudem hält es die SPD für unzulässig, dass Tranel offensichtlich sein Ratsmandat in der Stadt Coesfeld behalten werde und dennoch die Stelle in der Kreisverwaltung antreten will (wir berichteten). Bislang gehörte die obere Bauaufsicht auch über die Stadt Coesfeld zur Aufgabe der Abteilungsleitung.

Von Allgemeine Zeitung