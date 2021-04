Fassade früher durch Putzschicht verdeckt

Billerbeck. Auf der Infotafel, die sich am Haus Beckebans in der Münsterstraße bis vor Kurzem befand, war zu lesen, dass es sich dabei um einen ehemaligen Burgmannshof handelt. „Das stimmte auch so nicht“, betont Archivar Dieter Nagorsnik. Das 1974 wunderschön renovierte Gebäude, das auch Zeiten erlebt hat, in denen die originelle Renaissancefassade durch eine Putzschicht entehrt wurde, stammt aus dem Jahr 1540. Mit seiner prunkvollen in Specklagentechnik gestalteten Backsteinfassade und dem Freistaffelgiebel mit den Muschelaufsätzen präsentiert das Gebäude, das der historische Billerbecker Fotokalender im April zeigt, einen Übergangstyp zwischen städtischem Adelhof und reichem Bürgerhaus.

Von Ulla Wolanewitz