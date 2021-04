Erste Klimaschutzmanagerin im Amt

Beratungs- und Informationsangebote soll es künftig geben. „Wir wollen die Bürger mitnehmen. Der Austausch ist mir sehr wichtig“, sagt die 24-Jährige. „Und wenn die Bürger eigene Ideen haben, können sie sich gerne an mich wenden. Ich bin bereit für Gespräche und versuche, Lösungen zu finden.“ Aber auch die Stadt wolle mit gutem Beispiel vorangehen. Die eigenen städtischen Gebäude sollen deshalb auch energetisch unter die Lupe genommen werden. Neben der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sollen viele weitere Projekte angestoßen werden. Welche das konkret seien, konnte noch nicht im Detail benannt werden. „Wir stehen ganz am Anfang“, so Stefan Holthausen. Aktuell wolle sich die Stadt an der bundesweiten Challenge „Wattbewerb“ beteiligen, bei der der Ausbau von Photovoltaikanlagen (PV) beschleunigt werden soll und durch die auch Bürger und Unternehmen angespornt werden sollen, ihre Dächer mit PV-Anlagen auszustatten. Es gewinnt die Stadt, die im Wettbewerbs-Zeitraum den höchsten Zuwachs an Photovoltaik-Leistung, bezogen auf die Einwohnerzahl, erzielt und die als erste ihre eigene installierte PV-Leistung verdoppelt hat. Aktuell erfolge eine Bestandsaufnahme von den Anlagen auf Billerbecker Gebiet, so die Klimaschutzmanagerin.

Rebecca Hilmer hat an der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum ein duales Bachelor-Studium in Maschinenbau absolviert und im Anschluss nachhaltige Energieversorgung an der RWTH Aachen im Masterstudiengang studiert. Aufgewachsen ist die 24-Jährige, die in Münster lebt, im niedersächsischen Hermannsburg. „Vergleichbar groß wie Billerbeck“, erzählt sie.