Einzug im Herbst geplant

Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses am Friethöfer Kamp schreitet weiter voran. Das Gebäude nimmt nach und nach Gestalt an. Im Herbst ist der Umzug der Feuerwehr von der Mühlenstraße ins Gewerbegebiet geplant. Ein genaues Datum gibt es laut Auskunft der Stadtverwaltung aber noch nicht. Die Elektroarbeiten seien fertig, die Grobinstallation der sanitären Leitungen sei ebenfalls schon erfolgt. Die Putzarbeiten sollen nach Auskunft der Stadtverwaltung nun gestartet sein. „Die müssen bis Ende Mai fertig sein. Dann kommt der Estrich“, informiert Jürgen Erfmann vom städtischen Fachbereich Planen und Bauen. „Anfang Mai sollen auch die Tiefbauarbeiten starten.“ Montiert sind auch schon die neu*n riesigen Sektionaltore für die Fahrzeughalle. Sieben Stellplätze für Feuerwehr-Fahrzeuge sind vorgesehen. „Plus zwei Reservestellplätze“, so Erfmann. Denn auch das Hochregallager und die Waschhalle könnten bei Bedarf als Stellplätze genutzt werden. Vorgesehen sind im Erdgeschoss auch eine Werkstatt, Umkleiden und Sanitärräume, eine Kleiderkammer, eine Stiefelwaschanlage und ein Besprechungsraum für Einsatznachbesprechungen. Im oberen Geschoss befindet sich das Herzstück, die Funkzentrale, von der die Feuerwehrleute einen Blick in die Fahrzeughalle haben, zu- und abfahrende Fahrzeuge sehen und gleichzeitig auch den Verkehr auf der Daruper Straße im Visier haben. Verwaltungs-, Schulungs- und Aufenthaltsräume samt Küche sind ebenfalls im Obergeschoss vorgesehen.

Auf dem Gelände des neuen Feuerwehrgerätehauses wird es voneinander getrennte An- und Abfahrtswege für die Kameraden geben. Dadurch soll eine Behinderung von ausrückenden Einsatzkräften durch ankommende Kameraden und Kollisionen vermieden werden. Die Zufahrt für ankommende Kameraden erfolgt deshalb direkt von der Daruper Straße aus. Ausgerückt wird dann über den Friethöfer Kamp zur Daruper Straße.

Ins Visier genommen hat die Stadt Billerbeck den Kreuzungsbereich Daruper Straße/ Coesfelder Straße. Vor allem in den Morgen- und Abendstunden komme es dort auf der Daruper Straße immer wieder zu einem Rückstau – verursacht durch mehrere Linksabbieger, die stadtauswärts Richtung Coesfeld fahren wollen. Platz für Fahrzeuge, die rechts Richtung Innenstadt abbiegen wollen, gibt es dann nicht. „Für eine ausrückende Feuerwehr sehr unglücklich“, sagt Hubertus Messing, Leiter des städtischen Fachbereiches Zentrale Dienste und Ordnung. Einen Ortstermin habe es deshalb schon mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde gegeben. Ein weiterer Termin soll mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW und dem Kreis Coesfeld erfolgen. „Wir gehen davon aus, dass er im Mai stattfindet und wir zu einer Lösung kommen“, so Messing.

Auf die Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses freuen sich alle Kameraden, wie Matthias Heuermann, stellvertretender Leiter der Wehr, berichtet. „Wir freuen uns, dass alles so gut läuft“, sagt er. Schade sei nur, dass eine Besichtigung des Gebäudes für alle Kameraden aufgrund der Pandemie aktuell nicht möglich sei. „Viele haben es noch nicht gesehen“, so Heuermann. Ein Video sei bereits gedreht worden, um den Kameraden auch das Innere des neuen Gerätehauses zu zeigen und sie so an dem Bau teilhaben zu lassen.