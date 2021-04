Seit einigen Jahren beteiligt sich die Domstadt an der Aktion, bei der es zwar auch um Spaß am Radfahren geht, aber durch die auch möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag gewonnen werden sollen. Es geht dabei um den Klimaschutz.

So viele Teams wie in diesem Jahr hat es bislang noch nicht gegeben. Im vergangen Jahr sind zwölf Teams angetreten. Nun sind es 18. „Es ist richtig toll, dass so viele dabei sind“, so Ann-Kathrin Rahe. Knapp die Hälfte der angemeldeten Teams bestehe aus Familien. Aber auch die Stadtverwaltung trete mit einer eigenen Mannschaft für den Klimaschutz in die Pedale.

Das Stadtradeln, bei dem so viele Kilometer wie möglich mit dem Drahtesel zurückgelegt werden sollen, findet vom 1. bis 21. Mai statt. Wer teilnehmen möchte, kann sich auch noch anmelden, in dem sich entweder einem bestehenden Team angeschlossen oder ein neues gründet wird, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Tel. 02543/7315 oder per E-Mail an rahe@billerbeck.de bei Ann-Kathrin Rahe.

Angemeldet hat sich erneut auch die Ludgeri-Grundschule für das Stadtradeln. Die Klasse 4c hatte im vergangenen Jahr schon teilgenommen und bei der Aktion den 2. Platz belegt. Das Kollegium sowie auch die Schülerinnen und Schüler haben fleißig Kilometer auf dem Fahrrad gesammelt. Zur Belohnung überreichte Ann-Kathrin Rahe eine Urkunde. Über das Engagement und die Motivation ihrer Schüler freuten sich die die Klassenlehrerinnen Angela Wiemann und Anne Bölte.

Im Klassenzimmer hing laut Stadtverwaltung sogar eine Liste, in der die Schüler die gefahrenen Kilometer eintragen konnten. Praktischerweise stand zum Zeitpunkt des Wettbewerbs auch die Berechnung von Kilometerangaben auf dem Lehrplan. Auf diese Weise wurden Lerninhalte und Radelspaß miteinander verknüpft, so die Stadt Billerbeck. | www.stadtradeln.de/billerbeck