„Es ist eine große Wertschätzung“

Seit den 60er-Jahren zeichnet die Landesregierung alle zwei Jahre herausragende Leistungen im Kunsthandwerk mit dem Staatspreis aus. 375 Bewerbungen wurden für 2021 eingereicht. 121 Arbeiten sind in die Vorauswahl gekommen. Eine Jury hat daraus die sechs Preisträger gekürt.

Die Keramikerin Maria Pohlkemper hat in der Kategorie „Objekt und Skulptur“ gewonnen. „Wisp – What is perfect“ lautet der Titel ihrer Arbeit, die aus zwei Objekten besteht, aber eine Einheit bilden. Das Ensemble hat die Domstädterin aus Bone China Porzellan gefertigt. Dabei sei ihr eines der beiden Objekte verunglückt. „Ich hatte eine ganz andere Vorstellung davon“, sagt die Kunsthandwerkerin. Es sollte, wie das andere Objekt auch, ein stehendes werden. Im Brennofen habe es sich aber so verformt, „dass ich im ersten Moment gedacht habe, dass ich es wegwerfe und noch einmal neu machen muss“, erzählt Maria Pohlkemper. „Aber es hat mir so toll gefallen.“ Die Form hätte sie handwerklich so nie herstellen können. „Sie ist zwar nicht perfekt und hat Risse, aber trotzdem ist sie immer noch schön. Und je länger ich sie anschaue, umso schöner finde ich sie.“ Das Objekt sei lebendig, spannend. Das andere ruhig und klar. „Sie sind unterschiedlich, aber ähnlich. Sie gehören zusammen“, so die Keramikerin, die nach langem Überlegen sich dazu entschieden hat, die beiden Objekte für den Staatspreis einzureichen. Schon öfter hat sich die Billerbeckerin darum beworben, war schon öfter nominiert. Nun hat es geklappt. Sie hat die Jury mit ihrer Arbeit überzeugt.

Maria Pohlkemper freut sich, dass das Münsterland bei diesem Wettbewerb „extrem gut“ vertreten gewesen ist. Neben ihr sind auch Tischler Oliver Trepper aus Münster (Kategorie Möbel) und Buchbinderin und Designerin Theresa Wedemeyer aus Münster (Kategorie: Sonderpreis Bild- und Druckmedien)mit dem Staatspreis ausgezeichnet worden. Ihre Arbeiten und die von 118 weiteren Kunsthandwerkern sind im Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund ausgestellt, das aber aufgrund der aktuellen Corona-Situation geschlossen ist. „Eine Woche war die Ausstellung für Publikum zugänglich. Sie ist sehr gelungen, es sind tolle Arbeiten“, erzählt Maria Pohlkemper. Bis zum 27. Juni sollen die Arbeiten dort ausgestellt werden. „Wir hoffen alle, dass die Ausstellung im Mai oder Juni wieder geöffnet werden kann“, sagt sie. Auch die Preisverleihung musste pandemiebedingt ohne Publikum stattfinden.

Für sie hat der Preis, den jeder Kunsthandwerker nur einmal gewinnen kann, eine besondere Bedeutung. „Es ist eine Anerkennung meiner Arbeit. Es ist eine große Wertschätzung meiner handwerklichen, aber auch meiner künstlerischen Fähigkeiten“, so die Domstädterin, die seit 2007 in Billerbeck ihre Keramik-Werkstatt hat. Ihre Ausbildung zur Keramikerin hat sie bei einem Unternehmen in Bad Ems absolviert, das die Keramik für die Häuser von Hundertwasser gefertigt hat. In ihrer Anfangszeit war sie als Baukeramikerin tätig. Als Gesellin hat sie auch Keramik für den Kachelofenbau hergestellt. Aktuell arbeitet sie ausschließlich mit Bone China Porzellan. „Porzellan ist so fein und lichtdurchlässig“, sagt sie. „Das Bone China Porzellan ist ganz besonders lichtdurchlässig.“ Sie liebt das Licht- und Schattenspiel. Ihr ausgezeichnetes Objekt wird ein ganz besonderen Platz bei ihr Zuhause erhalten, aber auch in Ausstellungen, so hofft sie, soll es zu sehen sein.