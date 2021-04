Einzug Anfang September vorgesehen

Billerbeck. Die Vorfreude bei Kindern und Erzieher-Team ist gleichermaßen groß. Sie haben aus den Fenstern und vom Außengelände einen direkten Blick auf die Baustelle, sehen wie ihre neue Kindertageseinrichtung „Ahornweg“ entsteht und mehr und mehr Gestalt annimmt. „Für die Kinder ist das total schön. So haben sie auch direkt einen Bezug zum Neubau“, sagt Kita-Leiterin Anja Terbeck. Drei Gruppen – insgesamt 40 Kinder unter und über drei Jahren – werden in das Gebäude einziehen. Bis das neue Domizil fertig ist, bleiben sie im hinteren Trakt des Don-Bosco-Schulgebäudes. Dort hat die Stadt bekanntlich Räumlichkeiten als Übergangs-Kita eingerichtet. „Es ist eine super Übergangslösung. Wir haben viel Platz, es gibt viel Licht“, so Anja Terbeck. Trotzdem schaue man voller Sehnsucht auf das neue Gebäude, das auf der großen Wiese am Don-Bosco-Schulgebäude errichtet wird.

Von Stephanie Sieme