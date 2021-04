Halteverbot an der Darfelder Straße ausgeweitet

Das Halteverbot an der Darfelder Straße ist ausgeweitet worden. Ab sofort ist das Parken entlang der Straße vom Aldi-Markt bis zum Bahnübergang untersagt, wie die Stadt Billerbeck mitteilt. Entsprechende Schilder sind bereits aufgestellt. Immer wieder hat es in der Vergangenheit an der Darfelder Straße Probleme mit parkenden Autos vor dem Bahnübergang gegeben. Auch in den politischen Gremien wurde es immer mal wieder thematisiert. Ein zuletzt eingerichtetes absolutes Halteverbot habe sich als nicht ausreichend erwiesen, heißt es seitens der Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Das Parken sei dadurch nur in Richtung des Bahnüberganges verlagert worden. Eine Rücksprache mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Coesfeld und dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW führte jetzt zu einer erneuten Erweiterung des absoluten Halteverbots, um die Verkehrssicherheit in diesem Bereich zu erhöhen, wie die Stadt Billerbeck in einer Pressemitteilung weiter informiert. Foto: Stadt Billerbeck

Von Allgemeine Zeitung