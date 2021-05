Maßnahme nach Saison vorgesehen

Aktuell gibt es im Freibad für Mitarbeitende und Saisonkräfte weder angemessene Sanitäranlagen wie Toiletten, noch nach Geschlechtern getrennte Duschen. Gute Arbeitsbedingungen seien aber für eine Mitarbeitergewinnung, die im öffentliche Bäderwesen ein zunehmendes Problem darstelle, nötig, wie die Stadtverwaltung schon in der Vergangenheit verdeutlichte und in der Sitzungsvorlage für den Fachausschuss informiert, dass nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Fördermittel in den nächsten Jahren nicht zu erwarten seien. Die Erweiterung könne aber nicht länger aufgeschoben werden. Rund 90 000 Euro würde die Erweiterung der Stadt kosten.

Der Ausschuss tagt am Dienstag (4.5.) ab 18 Uhr in der Stadtaula. Interessierte Zuhörer sind willkommen. Auf der Tagesordnung stehen auch ein CDU-Antrag für Konzepte zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtökologie (siehe weiterer Bericht auf dieser Seite), ein Antrag zur Errichtung einer Mobilfunk-Basisstation, die Aufhebung des Bebauungsplanes „Windeignungsbereich Osthellermark“, eine Änderung des Bebauungsplanes Sanierungsgebiet Ia „Nordteil“, der Neubau eines Wohnhauses mit sechs Wohneinheiten und einem Doppelhaus im Bereich „An der Welle“, der Ausbau des Wirtschaftsweges 562 und ein CDU-Antrag zur Verkehrsführung im Gewerbegebiet Hamern.