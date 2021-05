Wertvolle Lebensräume schaffen

Aktuell ist die Einsatzgruppe Naturschutz im Rahmen des Projektes unterwegs und kennzeichnet Flächen mit Hinweisschildern die sie zur Samenreife ab August mähen wird. Diese Flächen sind von großer Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität im Kreis Coesfeld. Daher bittet das Naturschutzzentrum darum, die Schilder stehen zu lassen und die Flächen nicht zu mähen – auch, wenn es manchmal schwerfällt.

Die sogenannte Mahdgutübertragung ist aus Sicht des Naturschutzzentrums der Aussaat von Samentütchen in der freien Landschaft vorzuziehen, da die lokal vorkommenden Pflanzenarten auf diese Weise gefördert werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Samentütchen könnten Arten enthalten, die heimische verdrängen oder sie genetisch verändern. Weitere Informationen zum Projekt „Vielfalt am Wegesrand – Kreis Coesfeld blüht auf“ gibt es auf der Homepage des Naturschutzzentrums: | www.naturschutzzentrum-coesfeld.de