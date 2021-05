Beste Stimmung nach langer Pause

Billerbeck. Das Trio „Hottin’ the Blues“ spielt im 35. Jahr zusammen „ganz ohne Supervision“ wie „Harpinist“ Gerd Gorke gerne kalauert und „dabei haben wir schon so manches erlebt.“ Deshalb nahmen die drei die Unwegsamkeiten des Tages auch gelassen hin. Am Samstag war ihnen das Glück gleich dreimal sehr hold. Aufbauen konnten sie am Nachmittag zwischen zwei kräftigen Regenschauern. Tatsächlich tat sich bei Beginn gegen 20 Uhr dann auch der Himmel auf, nachdem es zuvor noch ordentlich geschüttet hatte. Erst am Vormittag hatte Gerd Gorke eine unglückselige Nachricht von Kulturmacher Jürgen Maas erreicht, denn der befand sich mit Verdacht auf Rauchvergiftung im Krankenhaus. Was war passiert? Bei den Vorbereitungen zum Konzert war in der Küche ein Karton an eine Herdplatte geraten und hatte sich entzündet. Kurzschluss, Alarm, Feuerwehr. Glücklicherweise hielt sich der Schaden in Grenzen und auch das lang geplante und lang ersehnte Konzert konnte reibungslos über die Bühne gehen.

Von Ulla Wolanewitz