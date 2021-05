Zusammen mit Verantwortlichen der Caritas und dem Aktionskreis „Eine Welt“ möchte Pater Vincent auf direktem Wege Familien und Einzelpersonen in Indien helfen, denen momentan aufgrund der Corona-Situation alle Lebensgrundlagen genommen sind. Eine Spendenaktion ist initiiert worden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Denn anders als in Deutschland bedeute ein strikter Lockdown, dass die Menschen Hunger und Existenznöte erleiden müssen. „Innerhalb von nur einer Woche gab es mehrere Corona-Todesfälle im Dorf Hanumandarayankottai, wo ich als Kaplan arbeitete, und im Krankenhaus der Kreisstadt liegen nun 30 Menschen, die an einem Tag durch Corona verstorben sind. Das erschüttert das ganze Dorfleben“, so Pater Vincent. „Darum herrscht momentan in Indien große Panik und Verzweiflung. Alle fühlen sich im Stich gelassen. Betten sind in den Kliniken und Krankenhäusern kaum noch frei. Die Menschen versuchen verzweifelt Sauerstoff überall zu bekommen, aber es gibt keine Hilfe. Andere Menschen merken überhaupt nicht, dass sie selbst erkrankt sind und der Kreislauf der Ansteckung geht immer rasender voran.“

Vor wenigen Tagen hat die Stadt Billerbeck eine Hilfsaktion für Indien mit Stoffmasken und Geldspenden initiiert. Auch eine erste finanzielle Unterstützung haben die Caritas und der Aktionskreis „Eine Welt“ zur Verfügung gestellt, damit die erste Not gelindert werden konnte, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt. Dennoch sei die Notlage weiterhin vorhanden und wachse mit jedem Tag, an dem Menschen nicht arbeiten könnten oder auch schwer erkrankt seien. Damit die benötigte finanzielle Hilfe nun auch möglichst auf direktem Weg bei den Hilfesuchenden ankommt, wurde nun eine Spendenaktion mit dem Konto des Aktionskreises „Eine Welt“ ins Leben gerufen. Diese Gelder werden dann direkt mit der Hilfe von Pater Vincent an die Bedürftigen weitergeleitet. Die positiven Erfahrungen des „Eine-Welt-Kreises“ bei der Spendenaktion für Kinder in den Flüchtlingslagern Griechenlands im vergangenen Jahr, lassen Ludwig Lürwer auch jetzt zuversichtlich sein, dass viele Menschen das dringende Anliegen von Pater Vincent unterstützen werden.

7 Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden: Kath. Kirchengemeinde St. Johann / St. Ludger / Aktionskreis Eine Welt, DE23 4015 4530 0035 0345 86, Verwendungszweck: Indienhilfe Pater Vincent. Auf Wunsch kann eine Spendenquittung erstellt werden.