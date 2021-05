Letzte freie Plätze sind noch zu ergattern

Rosendahl. Während an diesem Wochenende die Gastronomen nach langer Corona-Zwangspause ihr „Comeback“ feiern, steht nun auch die Kulturbranche in Rosendahl in den Startlöchern. So soll am nächsten Sonntag (30. 5.) mit dem Open-Air-Konzert am Torhaus in Holtwick das Rosendahler Kulturjahr 2021 eingeläutet werden. Dann wollen die beiden Musiker Rainer Lipski (Klavier) und Norbert Hotz (Kontrabass), die gemeinsam das Duo „Don und Ray“ bilden, unter dem Motto „Rockin in rhytm“ ein Programm von Duke Ellington bis Michael Jackson bieten (wir berichteten).

Von Leon Eggemann