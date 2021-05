Gemeinsam pauken mit Masken und Tests

Billerbeck. Die Freude ist groß. Der Wechselunterricht ist nach rund einem halben Jahr beendet, am heutigen Montag kehren die Schüler komplett zurück in ihre Klassen. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass die Kinder nochmals vor den Sommerferien und dem Ende des Schuljahres zusammen sind“, sagt Anne Bölte, Konrektorin der Ludgeri-Grundschule, die nach dem Wechsel von Beate Balzer zum Schulamt Borken die kommissarische Leitung übernommen hat. Für die Kinder sei es ein wichtiges Ereignis, im kompletten Klassenverband zusammenzukommen. Insbesondere freut sich Anne Bölte auch für die Familien, „die in den vergangenen Monaten so viel leisten mussten. Sie sind mit Sicherheit an ihre Grenzen gekommen“, sagt sie. In Sachen Homeschooling hätten die Eltern sehr viel Zeit und Kraft aufbringen müssen.

Von Stephanie Sieme